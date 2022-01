Concert au Run Ar Puns de Jean-Luc Thomas Quartet Châteaulin, 27 mars 2022, Châteaulin.

Concert au Run Ar Puns de Jean-Luc Thomas Quartet Châteaulin

2022-03-27 18:00:00 – 2022-03-27

Châteaulin Finistère Châteaulin

Flûtiste voyageur, Jean-Luc Thomas travaille depuis de nombreuses années sur la dualité entre son terreau de Bretagne et des rencontres vers d’autres esthétiques et d’autres cultures. Son trajet artistique a démarré dans la chaleur des festoù-noz et des pubs nourris par l’oralité. Il s’est poursuivi par des voyages, des rencontres possibles grâce à l’art d’improviser, d’écouter, de réagir, d’inter-agir.

Entre écriture et improvisation, il développe un langage servant avant tout à communiquer au fil des aventures que son parcours lui a permis (et continue) de tisser.

Son nouveau projet « Sillons » est un carnet de voyage musical et un remerciement à tous les maîtres croisés sur son chemin.

+33 2 98 86 27 95 http://www.runarpuns.com/

Flûtiste voyageur, Jean-Luc Thomas travaille depuis de nombreuses années sur la dualité entre son terreau de Bretagne et des rencontres vers d’autres esthétiques et d’autres cultures. Son trajet artistique a démarré dans la chaleur des festoù-noz et des pubs nourris par l’oralité. Il s’est poursuivi par des voyages, des rencontres possibles grâce à l’art d’improviser, d’écouter, de réagir, d’inter-agir.

Entre écriture et improvisation, il développe un langage servant avant tout à communiquer au fil des aventures que son parcours lui a permis (et continue) de tisser.

Son nouveau projet « Sillons » est un carnet de voyage musical et un remerciement à tous les maîtres croisés sur son chemin.

Châteaulin

dernière mise à jour : 2022-01-17 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE