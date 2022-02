Concert au Run Ar Puns de Hélène Labarrière Châteaulin, 6 mars 2022, Châteaulin.

Concert au Run Ar Puns de Hélène Labarrière Châteaulin

2022-03-06 – 2022-03-06

Châteaulin Finistère Châteaulin

« Puzzle », d’après le dictionnaire, c’est un jeu de patience constitué d’un grand nombre d’éléments, découpés irrégulièrement, qu’il faut assembler pour reconstituer un dessin. Cinq petites pièces ont été composées par Hélène Labarrière puis développées par des amis musiciens (François Corneloup, Marc Ducret, Sylvain Kassap, Jacky Molard, Dominique Pifarely) pour les transformer, les arranger, les recomposer, les décomposer, les faire grandir.

Pour chacune de ces pièces, une grande figure émancipatrice et inspirante en toile de fond (Jane Avril, Angela Davis, Emma Goldman, Louise Michel, et Thérèse Clerc).

Pour jouer ce puzzle sur scène, cinq musiciens (Catherine Delaunay (clarinette), Robin Fincker (Saxophone), Stéphane Bartelt (guitare), Simon Goubert (batterie) et Hélène Labarrière (contrebasse).

Fidélités et nouveautés, histoires de femmes et mémoire du jazz en toute liberté, irrégularités et irrévérences.

+33 2 98 86 27 95 http://www.runarpuns.com/

Châteaulin

