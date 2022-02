Concert au Run Ar Puns de El Maout Châteaulin, 7 avril 2022, Châteaulin.

Concert au Run Ar Puns de El Maout Châteaulin

2022-04-07 – 2022-04-07

Châteaulin Finistère

El Maout recycle les sons, fait de la musique avec sa bouche, sa loop station et de nombreux autres instruments de récupération : planche à élastique, bouteille d’eau, robot mixer..

Autant d’éléments qui font d’El Maout un ovni.. Un personnage à l’identité sonore propre et dégagée de toute référence directe. C’est grâce à ce voyage en bateau qui l’a conduit au Maroc, en Gambie, au Cap-Vert, à Haïti et à travers toute l’Europe qu’El Maout a forgé son identité, une langue indéchiffrable et pourtant compréhensible, un métissage musical qui s’affranchit des codes établis.

El Maout nous embarque donc sur les dancefloors du monde, à base de Hip hop épileptique et de musique répétitive barrée..

+33 2 98 86 27 95 http://www.runarpuns.com/

Châteaulin

