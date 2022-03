Concert au Run Ar Puns de Dowdelin + David Walters Châteaulin, 22 avril 2022, Châteaulin.

Concert au Run Ar Puns de Dowdelin + David Walters Châteaulin

2022-04-22 – 2022-04-22

Châteaulin Finistère Châteaulin

Dowdelin : Nomade et défricheur, Dowdelin explore un chemin où s’assemblent jazz créole, dancefloor électronique et percussions antillaises pour façonner un feeling Future Kréol unique. Un monde d’échanges culturels et d’incessants allers/retours, où la musique est centrale. Un univers d’emprunts multiples et réciproques qui, esthétiquement, colle à merveille à Dowdelin, trio lyonnais explorant l’afro-futurisme dans sa version créolisée, plongeant les traditions des Antilles françaises dans un grand bain de jouvence électronique réchauffé au jazz, comme peu l’ont fait jusqu’ici.

David Walters : Éternel explorateur des cultures créoles, le producteur et musicien français David Walters à posé ses valises sur la côte Est des Etats-Unis pour y faire briller son nouvel album, « Soleil Kréyol ». Inspiré par New York, ville aux confluences des métissages du monde, le musicien globe-trotter sort un troisième album solo, tourné vers l’Afrique et la Caraïbe mais sans renier les influences soul et funk des années 70 & 80. Le premier extrait de l’album mêle avec bonheur la douceur du chant créole et un groove savoureux, teinté de disco et de house.

+33 2 98 86 27 95 http://www.runarpuns.com/

Châteaulin

