Concert au Run Ar Puns avec Bibi Tanga & The Selenites Châteaulin Châteaulin Catégories d’Évènement: Châteaulin

Finistère

Concert au Run Ar Puns avec Bibi Tanga & The Selenites Châteaulin, 18 février 2023, Châteaulin . Concert au Run Ar Puns avec Bibi Tanga & The Selenites Route de Pleyben Châteaulin Finistère

2023-02-18 – 2023-02-18 Châteaulin

Finistère Pourvoyeur d’un son afro-groove rétro-futuriste, ce quintette concocte sa potion musicale hybride en puisant dans l’héritage des grandes légendes de l’histoire du continent africain comme dans les ressources illimitées de l’electro-funk moderne. Après avoir sillonné la planète, ces explorateurs sont retournés en studio pour élaborer l’album The Same Tree, télescopage de haut vol entre esprit de la fête et réflexions sombres sur l’état du monde. Pour leur retour, les Selenites ont puisé dans leurs influences multiples pour nous concocter un écrin de groove aussi dansant qu’hypnotique. +33 2 98 86 27 95 http://www.runarpuns.com/ Châteaulin

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Châteaulin, Finistère Autres Lieu Châteaulin Adresse Route de Pleyben Châteaulin Finistère Ville Châteaulin lieuville Châteaulin Departement Finistère

Châteaulin Châteaulin Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaulin/

Concert au Run Ar Puns avec Bibi Tanga & The Selenites Châteaulin 2023-02-18 was last modified: by Concert au Run Ar Puns avec Bibi Tanga & The Selenites Châteaulin Châteaulin 18 février 2023 Châteaulin finistère Route de Pleyben Châteaulin Finistère

Châteaulin Finistère