Concert au Rock Spirit Garage Rock Spirit Garage Séreilhac, samedi 10 février 2024.

Concert au Rock Spirit Garage Rock Spirit Garage Séreilhac Haute-Vienne

Venez passer un moment de détente esprit « Rock’n roll » avec le groupe « Lucky Pepper ».

Et comme d’habitude, un plat (viande et son accompagnement) à manger sur place à partir de 19h30 et jusqu’à 21h.

Puis place à la danse et à la musique !

Billard et buvette.

Rock Spirit Garage Le Bos Vieux

Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 21:00:00

fin : 2024-02-10 00:00:00



