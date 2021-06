Réveillon Réveillon Orne, Réveillon Concert au réveillon jazz café – Urb-no trio Réveillon Réveillon Catégories d’évènement: Orne

Réveillon

Concert au réveillon jazz café – Urb-no trio Réveillon, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Réveillon. Concert au réveillon jazz café – Urb-no trio 2021-07-02 20:00:00 – 2021-07-02 le bourg Réveillon Jazz Café

Réveillon Orne Trio de blues jazz dirigé par Bruno Pilloix (guitare, saxophone ténor). Avec Olivier Dupuy à la contrebasse et Jean-Victor de Boer à la batterie Trio de blues jazz dirigé par Bruno Pilloix (guitare, saxophone ténor). Avec Olivier Dupuy à la contrebasse et Jean-Victor de Boer à la batterie Trio de blues jazz dirigé par Bruno Pilloix (guitare, saxophone ténor). Avec Olivier Dupuy à la contrebasse et Jean-Victor de Boer à la batterie dernière mise à jour : 2021-06-19 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Réveillon Étiquettes évènement : Autres Lieu Réveillon Adresse le bourg Réveillon Jazz Café Ville Réveillon