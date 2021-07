Réveillon Réveillon Orne, Réveillon Concert au Réveillon jazz café – Jazz Buffet Barbecue Réveillon Réveillon Catégories d’évènement: Orne

Concert au Réveillon jazz café – Jazz Buffet Barbecue
2021-07-04 – 2021-07-04
Réveillon Jazz Café
Le bourg
Réveillon Orne

Réveillon Orne Réveillon Barbecue et concert avec les musiciens de la région. Barbecue et concert avec les musiciens de la région. +33 2 33 25 04 67 http://www.lereveillonjazzcafe.com/ Barbecue et concert avec les musiciens de la région. dernière mise à jour : 2021-06-19 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Réveillon Étiquettes évènement : Autres Lieu Réveillon Adresse Réveillon Jazz Café Le bourg Ville Réveillon lieuville 48.47873#0.61307