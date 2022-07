Concert au restaurant le Scie-Gare Val-de-Scie Val-de-Scie Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Val-de-Scie

Concert au restaurant le Scie-Gare Val-de-Scie, 16 juillet 2022, Val-de-Scie. Concert au restaurant le Scie-Gare

29 Place de la République Rrestaurant le Scie-Gare Val-de-Scie Seine-Maritime Rrestaurant le Scie-Gare 29 Place de la République

2022-07-16 19:00:00 – 2022-07-16 23:00:00

Rrestaurant le Scie-Gare 29 Place de la République

Val-de-Scie

Seine-Maritime Ils sont de retour le samedi 16 juillet :

LOS INFILTRADOS, Reggae, soul, musique du monde

Réservez votre table dès maintenant au 06 99 21 35 65 Ils sont de retour le samedi 16 juillet :

LOS INFILTRADOS, Reggae, soul, musique du monde

Réservez votre table dès maintenant au 06 99 21 35 65 +33 6 99 21 35 65 http://www.lesciegare.com/ Ils sont de retour le samedi 16 juillet :

LOS INFILTRADOS, Reggae, soul, musique du monde

Réservez votre table dès maintenant au 06 99 21 35 65 Rrestaurant le Scie-Gare 29 Place de la République Val-de-Scie

dernière mise à jour : 2022-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Val-de-Scie Autres Lieu Val-de-Scie Adresse Val-de-Scie Seine-Maritime Rrestaurant le Scie-Gare 29 Place de la République Ville Val-de-Scie lieuville Rrestaurant le Scie-Gare 29 Place de la République Val-de-Scie Departement Seine-Maritime

Concert au restaurant le Scie-Gare Val-de-Scie 2022-07-16 was last modified: by Concert au restaurant le Scie-Gare Val-de-Scie Val-de-Scie 16 juillet 2022 29 Place de la République Rrestaurant le Scie-Gare Val-de-Scie Seine-Maritime

Val-de-Scie Seine-Maritime