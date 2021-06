Concert au Refuge du Soreiller Saint-Christophe-en-Oisans, 26 juin 2021-26 juin 2021, Saint-Christophe-en-Oisans.

Concert au Refuge du Soreiller 2021-06-26 19:00:00 19:00:00 – 2021-06-26 21:00:00 21:00:00 Refuge du Soreiller Les Etages

Saint-Christophe-en-Oisans Isère

Concert des Marcocodioups au refuge du Soreiller. Des chansons un poil engagées et surtout engageantes. Jamais désenchantées et toujours chantantes. Un peu à décoder et souvent déconnantes. En soirée après le repas.

+33 4 76 79 08 32

Concert des Marcocodioups au refuge du Soreiller. Des chansons un poil engagées et surtout engageantes. Jamais désenchantées et toujours chantantes. Un peu à décoder et souvent déconnantes. En soirée après le repas.

dernière mise à jour : 2021-06-17 par