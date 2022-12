Concert au PUB du Rempart Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Tournus

Concert au PUB du Rempart Tournus, 13 janvier 2023, Tournus . Concert au PUB du Rempart 2-4 avenue Gambetta PUB du Rempart Tournus Saône-et-Loire PUB du Rempart 2-4 avenue Gambetta

2023-01-13 – 2023-01-13

PUB du Rempart 2-4 avenue Gambetta

Tournus

Saône-et-Loire EUR Au programme de ce vendredi 13 janvier : concert par Calvin Coal.

Pour profiter d’un moment de partage, retrouvez nous au PUB du Rempart ! commercial@hotel-les7fontaines.com +33 3 85 51 10 56 https://www.lerempart.com/fr PUB du Rempart 2-4 avenue Gambetta Tournus

dernière mise à jour : 2022-12-08 par

Détails Catégories d’évènement: Saône-et-Loire, Tournus Autres Lieu Tournus Adresse Tournus Saône-et-Loire PUB du Rempart 2-4 avenue Gambetta Ville Tournus lieuville PUB du Rempart 2-4 avenue Gambetta Tournus Departement Saône-et-Loire

Tournus Tournus Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tournus/

Concert au PUB du Rempart Tournus 2023-01-13 was last modified: by Concert au PUB du Rempart Tournus Tournus 13 janvier 2023 2-4 avenue Gambetta PUB du Rempart Tournus Saône-et-Loire Saône-et-Loire Tournus

Tournus Saône-et-Loire