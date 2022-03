Concert au P’tit Saint-Jean Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Jean-du-Doigt

Concert au P’tit Saint-Jean Saint-Jean-du-Doigt, 18 mars 2022, Saint-Jean-du-Doigt. Concert au P’tit Saint-Jean Saint-Jean-du-Doigt

2022-03-18 – 2022-03-18

Saint-Jean-du-Doigt Finistère Saint-Jean-du-Doigt Rendez-vous au P’tit Saint-Jean pour le concert du Old Guenaoueg Band le vendredi 18 mars ! Entrée limitée et petite restauration sur place. http://www.facebook.com/Le-Ptit-Saint-Jean-108771164230708/ Rendez-vous au P’tit Saint-Jean pour le concert du Old Guenaoueg Band le vendredi 18 mars ! Entrée limitée et petite restauration sur place. Saint-Jean-du-Doigt

dernière mise à jour : 2022-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Jean-du-Doigt Autres Lieu Saint-Jean-du-Doigt Adresse Ville Saint-Jean-du-Doigt lieuville Saint-Jean-du-Doigt Departement Finistère

Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-du-doigt/

Concert au P’tit Saint-Jean Saint-Jean-du-Doigt 2022-03-18 was last modified: by Concert au P’tit Saint-Jean Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt 18 mars 2022 finistère Saint-Jean-du-Doigt

Saint-Jean-du-Doigt Finistère