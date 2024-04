Concert au P’tit Josse Restaurant au P’tit Josse Josse, samedi 6 avril 2024.

Concert avec Jeff Hoffman, les 5 et 6 Avril, oui vous êtes gâtés deux soirées, rien que pour vous. Jeff revient aujourd’hui à ses racines du blues, incorporant des éléments de jazz, dans un style rappelant l’époque où ces deux styles étaient moins éloignés que de nos jours. Réservez vite !

Ajoutant à cela l’interprétation de standards de jazz faisant référence aux crooners , il propose aujourd’hui un style tout à fait personnel et original.

Jeff Hoffman sera accompagné de Pascal Ségala à la guitare et Philippe Petit à l’orgue Hammond.

Réservez très vite votre table ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06

Restaurant au P’tit Josse 100 Rue du Pont de la Môle

Josse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

