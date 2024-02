Concert au P’tit Bar Jack Simard Le P’tit Bar Sainte-Marie-d’Attez, samedi 17 février 2024.

Concert au P’tit Bar Jack Simard Le P’tit Bar Sainte-Marie-d’Attez Eure

Le P’tit Bar organise un concert de chanson slam.

Soulevé par l’orchestration solide et virtuose de ses deux complices, le jeune vosgien débordant d’énergie lâche toute la puissance de ses mots qui prennent l’ampleur de ses interprétations théâtrales et farfelues. En plus d’être un véritable talent d’écriture, Jack Simard nous emporte dans un univers intense et explosif sur des arrangements riches empruntant à toutes les couleurs du jazz.

Jack Simard, c’est surtout cette manière caractéristique et inimitable de vivre ses textes sur scène dans un spectacle débordant d’une énergie brute à la fois vive et à fleur de peau qui fait l’unanimité partout où il est accueilli.

Nous l’attendons avec gourmandise…

Les places réservées devront être retirées un quart d’heure avant le début du spectacle.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 21:00:00

fin : 2024-02-17

Le P’tit Bar 83 rue de l’école

Sainte-Marie-d’Attez 27160 Eure Normandie

