Concert au P'tit Bar Bernard Joyet Le P'tit Bar Sainte-Marie-d'Attez, samedi 24 février 2024.

Concert au P’tit Bar Bernard Joyet Le P’tit Bar Sainte-Marie-d’Attez Eure

Le P’tit Bar organise un concert de chansons françaises.

Nous ne pouvions fêter l’année de nos 20 ans sans inviter celui qui est pour nous le parrain du P’tit Bar, le maître du lieu… Lui dont les textes sont maintenant enseignés dans les écoles !

Bernard Joyet est ici chez lui et nous sommes enchantés de l’accueillir dans un nouveau tour de chant.

Bernard a reçu le prix Jacques Douai 2018. Chaque année, ce prix est décerné à un artiste, une personnalité ou une structure qui, par son action ou son oeuvre artistique, fait vivre la chanson francophone, le répertoire et les idéaux que Jacques Douai a porté toute sa vie célébration de l’art de la chanson, respect et souci d’élévation du public, émancipation par la culture et l’éducation populaire.

Les places réservées devront être retirées un quart d’heure avant le début du concert.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 21:00:00

fin : 2024-02-24

Le P’tit Bar 83 rue des écoles

Sainte-Marie-d’Attez 27160 Eure Normandie

L’événement Concert au P’tit Bar Bernard Joyet Sainte-Marie-d’Attez a été mis à jour le 2024-01-06 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure