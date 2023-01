Concert au profit du Téléthon Cassis Cassis Office de Tourisme de Cassis Cassis Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Cassis

Concert au profit du Téléthon Cassis, 21 janvier 2023, Cassis Office de Tourisme de Cassis Cassis. Concert au profit du Téléthon Oustau Calendal Promenade Aristide Briand Cassis Bouches-du-Rhône Promenade Aristide Briand Oustau Calendal

2023-01-21 18:00:00 – 2023-01-21

Promenade Aristide Briand Oustau Calendal

Cassis

Bouches-du-Rhône Cassis EUR Le quatuor Ley interprètera un opus de Joseph Haydn et un opus de Schubert, puis accompagnera Monsieur Bernard-André de Mersseman sur 3 airs. Les bénéfices de ce concert seront reversés au profit du Téléthon.

Rendez-vous à 18h00, à l’Oustau Calendal – Promenade Aristide Briand – 13260 Cassis

Entrée 15€ Cassis continue de se mobiliser ! Après avoir été ville ambassadrice du Téléthon 2022, c’est autour d’un beau concert que la ville vous propose de se réunir encore une fois le samedi 21 janvier. info@ot-cassis.com +33 892 39 01 03 https://www.ot-cassis.com/ Promenade Aristide Briand Oustau Calendal Cassis

dernière mise à jour : 2023-01-16 par Office de Tourisme de Cassis Provence Tourisme / Office de Tourisme de Cassis

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Cassis Autres Lieu Cassis Adresse Cassis Bouches-du-Rhône Office de Tourisme de Cassis Provence Tourisme / Office de Tourisme de CassisProvence Tourisme / Office de Tourisme de CassisPromenade Aristide Briand Oustau Calendal Ville Cassis Office de Tourisme de Cassis Cassis lieuville Promenade Aristide Briand Oustau Calendal Cassis Departement Bouches-du-Rhône

Cassis Cassis Office de Tourisme de Cassis Cassis Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cassis-office-de-tourisme-de-cassis-cassis/

Concert au profit du Téléthon Cassis 2023-01-21 was last modified: by Concert au profit du Téléthon Cassis Cassis 21 janvier 2023 Bouches-du-Rhône Cassis Cassis, Bouches-du-Rhône Office de Tourisme de Cassis Oustau Calendal Promenade Aristide Briand Cassis Bouches-du-Rhône

Cassis Office de Tourisme de Cassis Cassis Bouches-du-Rhône