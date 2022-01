Concert au profit des victimes de la tempête Alex Scène 55 Mougins Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Mougins

Concert au profit des victimes de la tempête Alex Scène 55, 8 février 2022, Mougins. Concert au profit des victimes de la tempête Alex

Scène 55, le mardi 8 février à 20:30

Requiem de Saint – Saëns Le Choeur Région Sud et la Ville de Mougins s’associent pour organiser une soirée au profit des victimes de la tempête Alex qui a dévasté les vallées de la Vésubie et de la Roya le 30 septembre 2020. Le programme de musique française invite au recueillement et à l’espoir sous la direciton de Michel Piquemal. Les choeurs du Mercantour et Yvon Bertorello, auteur de _La_ _Tempête Alex, chronique d’une catastrophe_ seront aussi associés à cette soirée. 20% minimum de la recette du concert seront versés au fonds départemental de soutien aux victimes. Le solde restant ( 80% maximum) sera directement versé par la ville de Mougins à plusieurs communes des vallées sinistrées. Billetterie : [cliquez-ici](https://scene55.notre-billetterie.fr/billets?spec=215&kld=2122)

10 € (enfants jusqu’à 12 ans) 20€ (adultes)

Choeur Région Sud ( Direction Michel Piquemal) et Choeur du mercantour Scène 55 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins Mougins Saint-Basile Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-08T20:30:00 2022-02-08T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Mougins Autres Lieu Scène 55 Adresse 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins Ville Mougins lieuville Scène 55 Mougins Departement Alpes-Maritimes

Scène 55 Mougins Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mougins/