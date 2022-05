Concert au profit des Restos du Coeur Revin Revin Catégorie d’évènement: Revin

Concert au profit des Restos du Coeur Revin, 4 juin 2022, Revin. Concert au profit des Restos du Coeur Revin

2022-06-04 – 2022-06-04

Revin Ardennes 1 place Jean Jaurès Espace Jean Vilar Revin Ne manquez pas cette ultime soirée de la saison culturelle de Revin au profit des Restos du Coeur, le samedi 4 juin à 20h30 à l’espace Jean Vilar. La dernière soirée des cabarets « Au Merle Moqueur » de la saison est traditionnellement consacrée au soutien des bénéficiaires des Restos du Coeur de Revin. Venez partager ce moment avec la vingtaine de chanteurs et musiciens qui auront le plaisir de vous présenter un spectacle où les morceaux, souvent revisités, sont interprétés avec talent. Le principe de la soirée : Une entrée = un sac à provisions d’aliments non périssables ou un jouet neuf. Vous pourrez en échange de votre don, prendre votre place Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, ainsi que les mercredis de 9h à 12h à l’espace Jean Vilar, place Jean Jaurès, à partir du 31 mai ou le soir du spectacle. Réservations : 03 24 41 55 71 ou 03 24 40 08 46 Rappel : PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE +33 3 24 41 55 71 Revin

dernière mise à jour : 2021-11-10 par

Détails Catégorie d’évènement: Revin Autres Lieu Revin Adresse Ville Revin lieuville Revin

Revin Revin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/revin/

Concert au profit des Restos du Coeur Revin 2022-06-04 was last modified: by Concert au profit des Restos du Coeur Revin Revin 4 juin 2022

Revin