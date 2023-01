Concert au profit des Restos du Coeur à Vire Vire Normandie, 29 janvier 2023, Vire Normandie .

Concert au profit des Restos du Coeur à Vire

La Halle Michel Druker Rue des Halles VIRE Vire Normandie Calvados Rue des Halles La Halle Michel Druker

2023-01-29 15:00:00 – 2023-01-29

Rue des Halles La Halle Michel Druker

Vire Normandie

Calvados

L’association « Virées Music’Halle » et la Halle vous proposent comme chaque année ce concert solidaire au profit des Restos du Coeur, avec : Le Noue’s méli-mélodie, Strange o’clock et Lilith. Entrée libre dans la limite des places disponibles contre denrées alimentaires et produits d’hygiène qui seront collectés par les bénévoles l’entrée du spectacle. Renseignement et réservations au coordonnées indiquées.

L’association « Virées Music’Halle » et la Halle vous proposent comme chaque année ce concert solidaire au profit des Restos du Coeur, avec : Le Noue’s méli-mélodie, Strange o’clock et Lilith. Entrée libre dans la limite des places disponibles contre denrées alimentaires et produits d’hygiène qui seront collectés par les bénévoles l’entrée du spectacle. Renseignement et réservations au coordonnées indiquées.

jcjambin@gmail.com +33 6 73 00 53 24

Rue des Halles La Halle Michel Druker Vire Normandie

dernière mise à jour : 2023-01-12 par