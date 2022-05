Concert au profit de Retina Lalheue Lalheue Catégories d’évènement: LALHEUE

Lalheue Saône-et-Loire Lalheue 8 EUR Concert au profit de l’association de recherche médicale RETINA dans le cadre de “Mille choeurs pour un regard”, manifestation nationale ayant lieu chaque année (hors COVID).

Parrain en 2022 Daniel Guichard avec la chanson “Je t’aime, tu vois”, chanson fil rouge interprétée lors des concerts.

anne.assenat@orange.fr +33 3 85 93 41 08

