Concert au profit de Retina France Aix-en-Provence, 29 mai 2022, Aix-en-Provence.

Concert au profit de Retina France Chapelle des Oblats 60, cours Mirabeau Aix-en-Provence

2022-05-29 17:30:00 17:30:00 – 2022-05-29 20:00:00 20:00:00 Chapelle des Oblats 60, cours Mirabeau

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Retina France rassemble le temps d’un week-end, chœurs et chorales pour sensibiliser le public sur les maladies de la vue et permettre a la recherche d’avancer. Elle bénéficie du haut patronage des ministères de la sante et de la culture

Concert caritatif, organisé par la Chorale “Les Quatre Saisons”, à la Chapelle des Oblats au profit de Retina France

contact@chorale-quatre-saisons.fr +33 6 13 89 01 48

