Concert au Profit de l’Unicef à L’Auditorium Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Concert au Profit de l’Unicef à L’Auditorium Cahors, 26 mars 2022, Cahors. Concert au Profit de l’Unicef à L’Auditorium Place des Consuls Auditorium de Cahors Cahors

2022-03-26 19:30:00 19:30:00 – 2022-03-26 Place des Consuls Auditorium de Cahors

Cahors Lot EUR Le Centre Hospitalier de Cahors organise un concert au profit de l’Unicef “Chaque minute, 55 enfants fuient leur pays. Chaque seconde qui passe, un enfant ukrainien devient un réfugié”

Cette phrase résonne en chacun d’entre nous. C’est pourquoi le personnel de l’hôpital de Cahors a décidé de se mobiliser en organisant un concert au profit de l’UNICEF. Les différents groupes de musiciens du CH Cahors et leurs amis vont jouer le samedi 26 mars à l’auditorium de Cahors à partir de 19h30 pour les enfants d’Ukraine. Reciprock, les Fos notes, les Coton-tiges et tous les musiciens amis animeront une soirée dont l’intégralité de la recette sera reversée à Unicef46.

Cahors Agglo, en sa qualité de Ville Amie des Enfants, sera le partenaire principal de cette soirée aux côtés de l’amicale des hospitaliers et du CH Cahors. La participation financière à cette soirée sera laissée à l’appréciation et à la générosité de chaque spectateur. On peut noter dès maintenant le formidable geste de solidarité de l’association “Hôpital Sourire” qui a contribué , dès le début du projet, à cette action au profit de l’UNICEF. Venez nombreux assister et encourager tous ces musiciens bénévoles qui vous soignent au quotidien et s’engagent, le samedi soir, aux côtés d’organisations humanitaires internationales telles que l’UNICEF. ©centrehospitaliercahors

Place des Consuls Auditorium de Cahors Cahors

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Cahors, Lot Autres Lieu Cahors Adresse Place des Consuls Auditorium de Cahors Ville Cahors lieuville Place des Consuls Auditorium de Cahors Cahors Departement Lot

Cahors Cahors Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cahors/

Concert au Profit de l’Unicef à L’Auditorium Cahors 2022-03-26 was last modified: by Concert au Profit de l’Unicef à L’Auditorium Cahors Cahors 26 mars 2022 cahors Lot

Cahors Lot