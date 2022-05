CONCERT AU PROFIT DE L’UKRAINE Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

CONCERT AU PROFIT DE L'UKRAINE
église Saint Jacques Place Saint Rémy Lunéville
2022-05-14 20:30:00



Lunéville Meurthe-et-Moselle La chorale ‘Si l’on chantait’, sous la direction d’Aude Weisslinger, se produira en l’église St-Jacques pour un concert exceptionnel. Au profit de la mission Ukraine de l’association Action contre la Faim. Entrée libre –(chacun donne ce qu’il veut). +33 3 83 45 18 48 Action contre la faim

