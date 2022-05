Concert au profit de l’Ukraine La Haye La Haye Catégories d’évènement: La Haye

2022-06-18 20:30:00 – 2022-06-18 23:00:00
Place Patton La-Haye-du-Puits

La Haye Manche Les chorales “Entre la Douve et l’Ay” et “La Lendeline” dirigées par François Corvellec, se réunissent pour chanter au profit de l’Ukraine. Les chorales “Entre la Douve et l’Ay” et “La Lendeline” dirigées par François Corvellec, se réunissent pour chanter au profit de l’Ukraine. jeanlouis.saussey@sfr.fr +33 2 33 46 02 92 http://choralehaytillonne.jimdofree.com/ Les chorales “Entre la Douve et l’Ay” et “La Lendeline” dirigées par François Corvellec, se réunissent pour chanter au profit de l’Ukraine. Place Patton La-Haye-du-Puits La Haye

