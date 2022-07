Concert au profit de l’église Saint Patrice Le Teilleul, 9 septembre 2022, Le Teilleul.

Concert à l’église Saint Patrice. 1ère partie : Mill Marie Mougenot interprète les plus grands Gospels. 2ème partie : la chorale Buais Nos Airs interprète les plus grands tels Céline Dion, Bernard Lavilliers, Bourvil … Organisé par la commune du Teilleul en collaboration avec la Fondation du Patrimoine. Dessert et verre de l’amitié offerts. Réservation à l’agence postale 06 70 28 53 64.

+33 6 70 28 53 64

