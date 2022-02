Concert au profit de l’Association RETINA avec le Choeur d’Hommes d’Yport Saint-Léonard Saint-Léonard Catégories d’évènement: Saint-Léonard

Seine-Maritime

Concert au profit de l'Association RETINA avec le Choeur d'Hommes d'Yport Chapelle de Grainval 142 Route de Grainval Saint-Léonard

2022-03-25

2022-03-25 – 2022-03-25 Chapelle de Grainval 142 Route de Grainval

Saint-Léonard Seine-Maritime Saint-Léonard Le Choeur d’Hommes d’Yport pratique la polyphonie pour mettre en valeur le répertoire de chants marins traditionnels et ses propres compositions.

Tout cela mis en scène, donne un spectacle dynamique, attrayant et participatif. Vendredi 25 Mars à 20h30

Chapelle De Grainval : 128-142 Rte de Grainval, 76400 Saint-Léonard

