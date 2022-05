CONCERT AU PROFIT DE L’ASSOCIATION FIBROMYALGIE SOS Sauvian Sauvian Catégories d’évènement: Hérault

Sauvian

CONCERT AU PROFIT DE L’ASSOCIATION FIBROMYALGIE SOS Sauvian, 15 mai 2022, Sauvian. CONCERT AU PROFIT DE L’ASSOCIATION FIBROMYALGIE SOS Sauvian

2022-05-15 – 2022-05-15

Sauvian Hérault Sauvian Concert organisé dans le cadre de la 29ème journée mondiale de la Fibromyalgie.

Avec la participation des chorales La Saladelle de Sauvian, Voix d’Orb de Valras-Plage, La Cantadissa de Thézan et La Marsillia de Portiragnes.

Entrée libre et gratuite. Concert organisé dans le cadre de la 29ème journée mondiale de la Fibromyalgie.

Avec la participation des chorales La Saladelle de Sauvian, Voix d’Orb de Valras-Plage, La Cantadissa de Thézan et La Marsillia de Portiragnes. Entrée libre et gratuite. +33 6 09 25 35 61 Concert organisé dans le cadre de la 29ème journée mondiale de la Fibromyalgie.

Avec la participation des chorales La Saladelle de Sauvian, Voix d’Orb de Valras-Plage, La Cantadissa de Thézan et La Marsillia de Portiragnes.

Entrée libre et gratuite. asso fibromyalgie SOS

Sauvian

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Sauvian Autres Lieu Sauvian Adresse Ville Sauvian lieuville Sauvian Departement Hérault

Sauvian Sauvian Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sauvian/

CONCERT AU PROFIT DE L’ASSOCIATION FIBROMYALGIE SOS Sauvian 2022-05-15 was last modified: by CONCERT AU PROFIT DE L’ASSOCIATION FIBROMYALGIE SOS Sauvian Sauvian 15 mai 2022 Hérault Sauvian

Sauvian Hérault