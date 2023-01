Concert au profit de la restauration de l’Orgue de la Cathédrale Lisieux Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Lisieux

Concert au profit de la restauration de l’Orgue de la Cathédrale Lisieux, 21 janvier 2023, Lisieux . Concert au profit de la restauration de l’Orgue de la Cathédrale 2 rue au Char Théâtre Lisieux Normandie Lisieux Calvados Théâtre Lisieux Normandie 2 rue au Char

2023-01-21 20:00:00 – 2023-01-21

Théâtre Lisieux Normandie 2 rue au Char

Lisieux

Calvados Concert au profit de la restauration de l’Orgue de la Cathédrale. Musique et poésie par Marie-Pascale Talbot et Emmanuel Pleintel. Concert au profit de la restauration de l’Orgue de la Cathédrale. Musique et poésie par Marie-Pascale Talbot et Emmanuel Pleintel. emmanuel.pleintel@gmail.com +33 6 70 48 36 82 Théâtre Lisieux Normandie 2 rue au Char Lisieux

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Lisieux Adresse Lisieux Calvados Théâtre Lisieux Normandie 2 rue au Char Ville Lisieux lieuville Théâtre Lisieux Normandie 2 rue au Char Lisieux Departement Calvados

Lisieux Lisieux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisieux/

Concert au profit de la restauration de l’Orgue de la Cathédrale Lisieux 2023-01-21 was last modified: by Concert au profit de la restauration de l’Orgue de la Cathédrale Lisieux Lisieux 21 janvier 2023 2 rue au Char Théâtre Lisieux Normandie Lisieux Calvados Calvados Lisieux

Lisieux Calvados