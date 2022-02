Concert au profit de la Croix Rouge Châteaurenard Châteaurenard Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Concert au profit de la Croix Rouge Salle de l'Etoile Espace Culturel et Festif de L'Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard

2022-02-18

3 en 1 : Concert au profit de la Croix Rouge Châteaurenard.

– Livio Jay

– Gabriel Marini

– Rehab Tribute Amy Whinehouse

– Livio Jay

– Gabriel Marini

– Rehab Tribute Amy Whinehouse Concert au profit de la Croix Rouge à la Salle de l’Etoile. https://www.billetweb.fr/concert-au-profit-unite-locale-croix-rouge-chateaurenard-les-alpilles&src=agenda 3 en 1 : Concert au profit de la Croix Rouge Châteaurenard.

– Livio Jay

– Gabriel Marini

– Rehab Tribute Amy Whinehouse Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard

