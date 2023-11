Concert au profit d’Amnesty International : il y en a pour tous les goûts ! Les Amarres Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Concert au profit d’Amnesty International : il y en a pour tous les goûts ! Les Amarres Paris, 14 décembre 2023, Paris. Le jeudi 14 décembre 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. gratuit Entrée libre mais participation financière bienvenue ! 15 musiciens pour animer une soirée de jazz, de pop et de musique classique ! Amnesty International groupe Paris Voltaire a le plaisir d’organiser un concert de musique très varié et dynamique, avec de nombreux musiciens sur scène, aux Amarres, un tiers-lieu festif et solidaire. Ce concert sera l’occasion de passer un bon moment de partage et de joie, de faire connaitre nos actions en défense des droits humains et de les soutenir financièrement pour ceux qui veulent. Au plaisir de nous retrouver ! Les Amarres 24 quai d’Austerlitz 75013 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/1360385874561809/?ref=newsfeed https://www.facebook.com/events/1360385874561809/?ref=newsfeed

