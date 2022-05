Concert au Prieuré : le trio du Lez Grignan Grignan Catégories d’évènement: Drôme

Grignan

Concert au Prieuré : le trio du Lez, 14 mai 2022, Grignan.

2022-05-14 18:30:00 – 2022-05-14 20:00:00

Grignan Drôme Grignan Le Trio du Lez joue BRAHMS.

Clarinette : Gilles VERNET, violoncelle : Etienne BEAUNY, piano : Claire POIGNANT leprieuregrignan@gmail.com +33 4 75 46 50 37 plaine de Bouveyri Le Prieuré Grignan

