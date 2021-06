Concert au Plessis-Belleville Le Plessis-Belleville, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Le Plessis-Belleville.

Concert au Plessis-Belleville 2021-07-31 – 2021-07-31

Le Plessis-Belleville Oise

A vos agenda ! Rendez-vous le samedi 31 juillet 2021 au parc de la mairie du Plessis-Belleville pour le concert du groupe TWO MUCH.

Barbecue géant organisé et recettes en faveur de l’association « Rêvons Ultra Grand ».

Informations au 03 44 60 72 00

+33 3 44 60 72 00

Pixabay