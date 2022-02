Concert au Pixie Lannion, 5 mars 2022, Lannion.

Concert au Pixie Lannion

2022-03-05 – 2022-03-05

Lannion Côtes d’Armor Lannion

D’abord imaginé comme le troisième opus de Marquis de Sade, le chapitre manquant d’une saga captivante mais inachevée, Aurora a dû être réinventé en chemin suite à la disparition du chanteur Philippe Pascal en Septembre 2019. Au gré d’un itinéraire qui de Rennes passe par New York, Bruxelles, Amsterdam, Paris et Saint Jean du Doigt (Finistère), une succession de collaborations, de coups de main, de rencontres, plus ou moins fortuites, ont rendu possible cette entreprise esquissée il y a 3 ans à la faveur d’un concert de reformation de la légende la plus tenace du rock rennais.

Aujourd’hui Marquis (sans « de Sade ») est un tout nouveau groupe que contemplent 40 ans d’histoire. Une diachronie digne de Borges que valide l’âge de ses membres : trois baby-boomers et un millennial faisant corps et cause commune sur un premier album au goût d’adieu et de renouveau. Du Marquis, première époque, on retrouve Frank Darcel, guitariste, principal auteur-compositeur et réalisateur. Thierry Alexandre et Éric Morinière, respectivement bassiste et batteur, charpentent l’ensemble comme au temps de Rue de Siam. Quant à Simon Mahieu, jeune flamand au pédigrée en construction, il réussit à combler l’absence de Philippe Pascal, sans en effacer la trace. Ainsi, ni manière de résurrection, ni hommage à proprement parlé, Aurora achève un cycle et en inaugure un nouveau. Avec ce titre éminemment symbolique pour un projet qui a connu maintes tribulations avant de voir le jour…

En effet, si Aurora porte bel et bien le deuil de figures essentielles de la scène rennaise, c’est avec une énergie qui est tout sauf celle du désespoir. En français, anglais, flamand, allemand ou portugais, avec ses jumelages news yorkais, bruxellois, amstellodamois, avec une vision du monde terriblement lucide et une musique qui d’avoir été si moderne n’a finalement jamais cessé de l’être, Aurora renvoie à ce que disait Gilles Deleuze sur la musique et l’art en général : « c’est ce qui résiste le mieux à la mort »

lepixie22@yahoo.fr +33 7 83 17 28 04

Lannion

