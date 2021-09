Concert au Pixie Lannion, 2 octobre 2021, Lannion.

Concert au Pixie 2021-10-02 – 2021-10-02

Lannion Côtes d’Armor

Concert ce samedi à 20h au Pixie

EBEL ELEKTRIK Power Trio Rock

Ebel Elektrik est un power trio de Rock dont les textes sont écrits entièrement en breton. Fondé à la fin de l’année 2016 par Florian Ebel, Basile Tuauden et Germain Velut, le groupe a d’abord façonné sa musique au fil des concerts. Les compositions, dans lesquelles la langue bretonne est travaillée de manière poétique, transpirent le rêve, la folie. Et l’énergie déployée sur scène par les trois musiciens est sans retenue.

— LES HOMMES CRABES Power Rock 90’s —

Power Trio imprégné par les années 90, lié par une fusion exceptionnelle, un amour inconditionnel du rock Fort et de l’Océan.

Leurs 15 ans d’expérience dans le paysage alternatif Nantais (ex -Gokan, No jogging For Today, the Guardogs, Bigsure ), le chant français et l’ engagement sur scène, sont les piliers de ces crustacés électrisés : Baptiste Elie : basse , chant /// Florent Bolo : batterie /// Alxbizar : guitare.

lepixie22@yahoo.fr +33 7 83 17 28 04

