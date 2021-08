Sainte-Euphémie Tour du Boujard Ain, Sainte-Euphémie Concert au pied de la Tour du Boujard Tour du Boujard Sainte-Euphémie Catégories d’évènement: Ain

Sainte-Euphémie

Concert au pied de la Tour du Boujard Tour du Boujard, 18 septembre 2021, Sainte-Euphémie. Concert au pied de la Tour du Boujard

le samedi 18 septembre à Tour du Boujard

Découvrez vielle à roue, vièle d’archet, rebec, luth, flûtes, et autres instruments médiévaux lors d’un concert de l’ensemble Xeremia au pied de la tour du Boujard qui vous ramènera à l’heure où les troubadours contaient poésies et chansons pour divertir la cour. Un concert de l’ensemble Xeremia qui vous ramènera à l’heure où les troubadours contaient poésies et chansons pour divertir la cour. Tour du Boujard 315 bis Chemin du Boujard, 01600 Sainte-Euphémie Sainte-Euphémie Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Sainte-Euphémie Autres Lieu Tour du Boujard Adresse 315 bis Chemin du Boujard, 01600 Sainte-Euphémie Ville Sainte-Euphémie lieuville Tour du Boujard Sainte-Euphémie