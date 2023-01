Concert au piano de Rémi Doumeizel Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Concert au piano de Rémi Doumeizel
Chapiteau Harriet Baita
Rue Duconte
Saint-Jean-de-Luz
Pyrénées-Atlantiques
2023-02-04

2023-02-04 – 2023-02-04

Pyrénées-Atlantiques 8 8 EUR Rémi Doumeizel, pianiste et compositeur luzien, vous propose un concert au piano de mélodies composées sur la base de l’harmonie classique. Rémi Doumeizel, pianiste et compositeur luzien, vous propose un concert au piano de mélodies composées sur la base de l’harmonie classique. +33 6 86 94 04 29 Association Musicaldia dou

