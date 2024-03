Concert Au pays des cuivres Salle Artymès Mesquer, dimanche 7 avril 2024.

Début : 2024-04-07T17:00:00+02:00 – 2024-04-08T03:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T17:00:00+02:00 – 2024-04-08T03:00:00+02:00

Le West Brass Band est né en 2013 sous l’impulsion d’Amélie et Ronan Heurtin, de la rencontre de musiciens professionnels, enseignants et musiciens amateurs des Pays de la Loire et de Charente, au sein de ce type d’orchestre britannique, constitué exclusivement de cuivres et de percussions, et encore méconnu dans l’ouest de la France.

Julien Tessier, directeur musical, a permis de développer un répertoire riche et varié en esthétiques musicales : transcriptions d’œuvres symphoniques, pièces originales du répertoire virtuose de Brass Band et musiques de films Jazz ou latines.

Les élèves de l’harmonie de 1er cycle du conservatoire ouvriront ce concert et rejoindront ensuite les rangs des musiciens du West Brass Band pour se produire dans une œuvre commune.

Gratuit sur billetterie : www.billetweb.fr/au-pays-des-cuivres

Contact : Conservatoire de Musique Intercommunal / 02 40 23 89 46

