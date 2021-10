Chatillon-sur-loire Centre socio culturel Châtillon-sur-Loire Concert : Au pays des contes, Ma mère l’Oye Centre socio culturel Chatillon-sur-loire Catégorie d’évènement: Châtillon-sur-Loire

Centre socio culturel , le vendredi 26 novembre à 19:00

Conte musical avec le Quatuor Les Anches Hantées sur le thème des contes de ma mère L’Oye. Au programme : Maurice Ravel, Claude Debussy, Edvard Grieg, Richard Dubugnon, Léo delibes. Texte original d’Elodie Fondacci, mise en scène Jean Manifacier. Ce conte devient aujourd’hui un spectacle musical vivant pour faire rêver les enfants et ceux qui le sont restés.

Voir https://www.autrementclassique.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T19:00:00 2021-11-26T21:00:00

