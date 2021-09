Paris Palais Galliera,musée de la mode de la Ville de Paris Paris Concert au Palais Galliera Palais Galliera,musée de la mode de la Ville de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert au Palais Galliera Palais Galliera,musée de la mode de la Ville de Paris, 18 septembre 2021, Paris. Concert au Palais Galliera

Palais Galliera, musée de la mode de la Ville de Paris, le samedi 18 septembre à 16:00

Boula Pop, organisateur des concerts Sofar Sounds Paris, organise son premier concert de rentrée, en son nom propre au Palais Galliera, à l’occasion des journées Européennes du Patrimoine de 16h à 19h. L’événement se prolonge dans le square du Palais Galliera, où Boula Pop proposera un Bar et réaffirmera son objet social autour d’une médiation des statues du square. **Programmation :** Mackenzie Leighton & Band Anais Rosso & Band Robespierre Pass sanitaire obligatoire

Entrée libre, 200 places disponibles, pass sanitaire obligatoire

Concert au Palais Galliera par Boula Pop Palais Galliera,musée de la mode de la Ville de Paris 10, avenue Pierre-1er-de-Serbie, 75116 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Palais Galliera,musée de la mode de la Ville de Paris Adresse 10, avenue Pierre-1er-de-Serbie, 75116 Paris Ville Paris lieuville Palais Galliera,musée de la mode de la Ville de Paris Paris