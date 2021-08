Amplepuis Musée Barthélemy Thimonnier Amplepuis, Rhône Concert au musée Barthélemy Thimonnier Musée Barthélemy Thimonnier Amplepuis Catégories d’évènement: Amplepuis

le dimanche 19 septembre à 14:30

En écho à l’exposition “Née fille” de l’artiste Françoise Grange, les enseignants de l’Ecole de Musique et de Danse Intercommunale de la Communauté de l’Ouest Rhodanien, propsent un concert pour découvrir les oeuvres des compositrices oubliées de l’Histoire, parce qu’elles sont nées “filles”. Au coeur de la chapelle du musée, un moment musical inédit.

50 places

Musée Barthélemy Thimonnier Place de l'hôtel de ville, 69550 Amplepuis, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00

