Brainans Brainans 39800, Brainans Concert au Moulin de Brainans – TerreNoire + 1ère partie Brainans Brainans Catégories d’évènement: 39800

Brainans

Concert au Moulin de Brainans – TerreNoire + 1ère partie Brainans, 4 décembre 2021, Brainans. Concert au Moulin de Brainans – TerreNoire + 1ère partie Rue du Moulin Moulin de Brainans Brainans

2021-12-04 – 2021-12-04 Rue du Moulin Moulin de Brainans

Brainans 39800 Brainans Le 04 decembre à 21h00 au Moulin de Brainans

Electro pop TERRENOIRE

Après le choc de son premier EP éponyme en 2018, le duo fraternel Terrenoire sort de l’ombre pour de bon avec un premier album émouvant, atypique, épatant. Aux commandes de ce projet, Raphaël et Théo Herrerias, qui ont grandi dans le quartier populaire de Terrenoire en banlieue de Saint-Étienne. Sept ans d’écart, deux tempéraments très différents – l’un terrien, l’autre aérien – mais la musique pour point commun depuis toujours. Ensemble, ils créent des chansons sensibles, hors norme, des histoires d’amour et de mort baignées dans un clair-obscur électro entêtant. Un concert placé sous le signe de forces contraires, gonflées de cette sève profondément intrigante, entre électronique et chanson, un son déjà instantanément reconnaissable, qui n’appartient qu’à Terrenoire ! accueil@lemoulinjura.fr +33 3 84 37 50 40 https://www.moulindebrainans.com/evenement/bandit-bandit/ Le 04 decembre à 21h00 au Moulin de Brainans

