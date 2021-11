Concert au Moulin de Brainans – Radio Kaizman + 1ère partie Brainans, 11 décembre 2021, Brainans.

Concert au Moulin de Brainans – Radio Kaizman + 1ère partie Rue du Moulin Moulin de Brainans Brainans

2021-12-11 – 2021-12-11 Rue du Moulin Moulin de Brainans

Brainans Jura Brainans

0 EUR Le 11 DECEMBRE à 21h00 au Moulin de Brainans

Hip hop groove

RADIO KAIZMAN

Situé quelque part entre le bouillonnement musical de la Nouvelle-Orléans, les dimensions psychédéliques du rock et le crépitement urbain du hip hop, Radio Kaizman mené par ses deux vocalistes, vous embarque dans une transe inédite. Riffs ultra chauds, batterie hypnotique, cuivres lancinants et énergiques soutenant un flow aiguisé, la recette du groupe c’est d’amener la fanfare et le hip hop dans une histoire commune unique. Leur nouvel album Gold & Indigo est une invitation dans leur galaxie B-Boy, jazz-funk brass band !

accueil@lemoulinjura.fr +33 3 84 37 50 40 https://www.moulindebrainans.com/evenement/bandit-bandit/

Le 11 DECEMBRE à 21h00 au Moulin de Brainans

Hip hop groove

RADIO KAIZMAN

Situé quelque part entre le bouillonnement musical de la Nouvelle-Orléans, les dimensions psychédéliques du rock et le crépitement urbain du hip hop, Radio Kaizman mené par ses deux vocalistes, vous embarque dans une transe inédite. Riffs ultra chauds, batterie hypnotique, cuivres lancinants et énergiques soutenant un flow aiguisé, la recette du groupe c’est d’amener la fanfare et le hip hop dans une histoire commune unique. Leur nouvel album Gold & Indigo est une invitation dans leur galaxie B-Boy, jazz-funk brass band !

Rue du Moulin Moulin de Brainans Brainans

dernière mise à jour : 2021-10-25 par