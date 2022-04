Concert au marché Le Conquet Le Conquet Catégories d’évènement: Finistère

Le Conquet

Concert au marché Le Conquet, 26 juillet 2022, Le Conquet. Concert au marché Place Landeilo Centre ville Le Conquet

2022-07-26 – 2022-07-26 Place Landeilo Centre ville

Le Conquet Finistère Avec le groupe de chants de marins “Les Gabiers du Drellac’h”. Avec le groupe de chants de marins “Les Gabiers du Drellac’h”. Place Landeilo Centre ville Le Conquet

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Le Conquet Autres Lieu Le Conquet Adresse Place Landeilo Centre ville Ville Le Conquet lieuville Place Landeilo Centre ville Le Conquet Departement Finistère

Le Conquet Le Conquet Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-conquet/

Concert au marché Le Conquet 2022-07-26 was last modified: by Concert au marché Le Conquet Le Conquet 26 juillet 2022 finistère Le Conquet

Le Conquet Finistère