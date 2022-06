Concert au Maraîcher – AKM Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge Collonges-la-RougeCollonges-la-Rouge Catégories d’évènement: Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge

2022-07-13 19:00:00

Corrèze Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge Le Maraîcher est très heureux d’accueillir à nouveau AKM, le mercredi 13 juillet 2022 ! D’origine corrèzienne, Akm est une jeune artiste de 23 ans basée maintenant à Bordeaux. Auteure-compositrice-interprète, ses chansons (principalement en français) tanguent entre la pop et la folk. Dans un univers tendre et rempli d’émotions, elle nous propose un voyage à travers ses sentiments. Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge

