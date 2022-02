Concert « Au long de la Loire, à l’écoute du fleurve… » à Vendôme Vendôme, 18 mars 2022, Vendôme.

Concert « Au long de la Loire, à l’écoute du fleurve… » à Vendôme Vendôme

2022-03-18 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-18

Vendôme Loir-et-Cher Vendôme

Concert « Au long de la Loire, à l’écoute du fleurve… » à Vendôme. Ce concert met en relation la musique de la Renaissance et les véritables sons de la nature captés sur les bords de Loire. Un dialogue aux multiples facettes s’instaure : musique acoustique et polyphonies de la Renaissance, histoire et avenir, nature et culture ; une symphonie mêlée de la nature et des œuvres humaines. Programme complet à découvrir sur le communiqué de presse ci-dessous.

En collaboration avec l’audio-naturaliste Boris Jollivet.

communication@jacquesmoderne.com +33 2 47 38 48 48

Pixabay

Vendôme

