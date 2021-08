Carentan Lavoir des Fontaines Carentan, Manche Concert au Lavoir Lavoir des Fontaines Carentan Catégories d’évènement: Carentan

Manche

Concert au Lavoir Lavoir des Fontaines, 18 septembre 2021, Carentan. Concert au Lavoir

Lavoir des Fontaines, le samedi 18 septembre à 20:00

Venez découvrir le folklore normand dans un lieu étonnant : le vieux lavoir des fontaines. Il sera asseché pour l’occasion, le groupe les Albert’s instakkera sa scène dedans et entonnera les chansons de sa célébre oeuvre “Brûler le diable en Normandie”. Le concert sera précédé de recits de contes et légendes normandes. Mise en lumière du bâtiment. Soirée autour de la sorcellerie en Normandie Lavoir des Fontaines 4 rue du Vieux Lavoir, 50500 Carentan Carentan Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Carentan, Manche Autres Lieu Lavoir des Fontaines Adresse 4 rue du Vieux Lavoir, 50500 Carentan Ville Carentan lieuville Lavoir des Fontaines Carentan