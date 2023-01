Concert au Kraken Pub – Shuffle Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’Évènement: Aisne

Saint-Quentin

Concert au Kraken Pub – Shuffle Saint-Quentin, 21 janvier 2023

2023-01-21 22:00:00 – 2023-01-21 23:30:00

Aisne Le Kraken Pub vous convie au concert de Shuffle le samedi 21 janvier de 22h à 23h30 !

Amis depuis des lustres, ce power trio originaire de Saint-Quentin reprend du boogies, blues, rock’n’roll et tous les bons standards des 70’s.

A consommer sans modération ! +33 9 54 02 26 11 Saint-Quentin

