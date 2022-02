Concert au Kraken Pub – La Punkaravane Saint-Quentin, 25 février 2022, Saint-Quentin.

Concert au Kraken Pub – La Punkaravane Saint-Quentin

2022-02-25 22:00:00 – 2022-02-25 23:30:00

Saint-Quentin Aisne

Le Kraken Pub vous convie au concert de La Punkaravane vendredi 25 février de 22h à 00h20.

Quand les chiens aboient, la Punkaravane passe. Elle ne reste qu’un instant avant de repartir, juste le temps de laisser s’échapper quelques chansons punks par la fenêtre. Un sacré bordel, une grande famille même, on entend les frangins sonner les cuivres, les oncles pousser les amplis et les anciens brailler à la révolution ! Ça chante la vie, les espoirs et les luttes, ça rigole fort et ça se donne en spectacle, c’est la Marne qui se jette dans la scène !

+33 9 54 02 26 11

Kraken Pub

Saint-Quentin

