Concert au Kraken Pub – Jamble All Stars, 19 novembre 2022

Concert au Kraken Pub – Jamble All Stars



2022-11-19 – 2022-11-19

Le Kraken Pub vous convie au concert de Jamble All Stars le samedi 19 novembre de 22h à 0h20.

Jamble All Stars est un collectif de musiciens amiénois réunis autour du Reggae et des musiques Jamaïcaines. Le collectif voit le jour en 2013 autour du Label de Puppa Djoul (JAMBLE RECORDS) et évoluera sous plusieurs formats au gré des mouvements et des rencontres.

Il regroupe aujourd’hui 7 membres issus de différentes formations Reggae « MADEIN AMIENS » et propose un set essentiellement axé sur leurs propres compositions (la plupart en Anglais) inspirées des groupes de Reggae des années 80.

Un son lourd, des textes conscients, de la flûte, des voix féminines, de l’énergie…

Une musique militante qui fait lever le poing et les genoux !

dernière mise à jour : 2022-11-08 par