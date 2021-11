Concert au Kraken Pub – DJ Set – Decibelz Gang Saint-Quentin, 18 décembre 2021, Saint-Quentin.

2021-12-18 22:00:00 – 2021-12-18 03:00:00

Saint-Quentin Aisne

DJ Set – Decibelz Gang (Bass Music / Dubstep / Drum’n’bass / Bass House).

Le samedi 18 décembre à partir de 22h au Kraken Pub.

DECIBELZ est une association créée en 2015 dans le but de promouvoir la culture dubstep & drum’n’bass.

L’association s’est imposée à Reims et à Lille avec les événements GAME OF DROPZ et s’est produit à travers la France et en Belgique.

DECIBELZ anime chaque semaine depuis 2017 l’émission DECIBELZ ON AIRZ, dédiée à la bass music sur RJR Radio Jeunes Reims.

+33 9 54 02 26 11

Kraken Pub

Saint-Quentin

